Percheziții la locuința lui Horațiu Potra și la alte 11 locații în cadrul anchetei

19:00

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, după ce o porţiune din A0 a fost dată în circulaţie, că, în ciuda... The post Premierul Marcel Ciolacu: A venit rândul românilor să fie responsabili şi să voteze pentru ca tot ce am început să construim să meargă mai departe first appeared on Main News.