Clujenii platesc tarife record pentru parcare: pana la 60 de lei pentru trei ore in Parcul Babes

Primarul Buzaului, Constantin Toma, a cerut luni, in sedinta Consiliului Politic National al PSD, excluderea din partid a lui Victor Ponta. Ponta a anuntat in urma cu o saptamana ca il voteaza pe Calin Georgescu, in conditiile in care conducerea PSD afirma ca sustine calea europeana si pro-occidentala a Romaniei. Toma, un apropiat al lui...