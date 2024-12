Expoziția Tidal Wave. 1 august 1943, la Muzeul Național de Istorie a României

18:50

Evenimentul „România SPERĂ!", se desfăşoară in aceasta seara, în Piaţa Universităţii de la ora 20:00. La manifestare sunt anunţaţi să participe mai mulţi actori şi cântăreţi. Organizatorii spun ca va fi „un maraton civic despre libertate şi democraţie". „La 35 de ani de la Revoluţia care ne-a deschis calea către libertate şi democraţie, România se află […]