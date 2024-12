Ciolacu va avea ”mână liberă” la negocieri

19:10

Event by Ioana Gamen organizează a V-a ediție a evenimentului "ÎMPODOBIM ÎMPREUNĂ", ce are ca scop implicarea comunității în a dărui un brad, un cadou și un zâmbet celor care nu au parte de acest lucru. Evenimentul va avea loc pe 8 decembrie, de la ora 14:00, în Grădina Palas și face parte din activitățile [...]