Trump joacă leapșa pe barba lui și ne crede proști făcuți grămadă, dragul de el

10:30

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a găzduit discuţii tripartite cu Volodimir Zelenski şi Donald Trump la palatul Élysée. Au discutat despre ceea ce viitorul preşedinte american a numit o lume care este „puţin nebună”. Condiţii de pace în Ucraina Zelenski a insistat pe ideea că orice înţelegere cu Rusia după invazia acesteia în Ucraina trebuie să […] The post Întâlnire de gradul zero Volodimir Zelenski – Donald Trump! Emmanuel Macron a participat şi el. Ce au hotărât first appeared on Ziarul National.