Kremlinul refuză să confirme că Bashar al-Assad ar fi la Moscova, dar nici nu neagă

09:20

Schimburi economice România-Federația Rusă, aproape zero. Relațiile comerciale dintre județul Iași și Federația Rusă au atins cel mai scăzut nivel istoric, conform Buletinului Statistic Lunar din septembrie 2024 al DJS Iași. Schimburi economice România-Federația Rusă, aproape zero În perioada ianuarie – iulie 2024, firmele ieșene au importat din Rusia mărfuri în valoare de 1,56 milioane de euro. Citește și: Dovada că trollii lui Călin Georgescu au fost controlați de la Moscova. Ce este operațiunea „Portal Kombat" și în câte țări europene funcționează Totuși, exporturile către Rusia au fost complet inexistente, conform datelor oficiale.