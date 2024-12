Mărturii cutremurătoare: „Mă trezeam noaptea și mă găseam făcând sex fără consimțământ”

16:40

Eu sunt NIMENI. Nu un nimeni. Eu sunt chiar NIMENI. De când mă știu, sunt NIMENI. Asta aud de când mă știu, ești un nimeni, rahatcuochiceeștișiidiot. Așa urlă toți la mine, de-o viață, ești un nimeni, neorocitulecareeltișiosăfiiînpaștelemătăii. Dar eu sunt, de fapt, NIMENI. Nu sunt un nimeni. Sunt NIMENI. Și, țineți bine minte, eu văluresc […]