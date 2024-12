UNGHI DREPT 09 DECEMBRIE 2024

07:30

Unitatea medicală este obligată să plătească despăgubiri medicului care era de gardă în acea perioadă. Doctorița a fost suspendată pe 21 august 2023, la doar trei zile după tragedia morții tinerei paciente, care era mama a trei copii. Medicul se afla de gardă în maternitatea din Botoșani în noaptea în care victima, însărcinată în 14 [...] The post Medicul suspectat că ar fi provocat moartea Alexandrei, tânăra decedată la maternitatea din Botoșani, va beneficia de despăgubiri first appeared on IasiTV Life.