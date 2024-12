Juri Cisotti, prima reacţie după ce FCSB l-a pus pe lista de transferuri! Mesaj despre viitorul lui la Oţelul

09:10

Fernando Alonso a făcut o dezvăluire teribilă la finalul sezonului de Formual 1. Dublul campion mondial a spus că a condus accidentat în ultimele 6 curse ale sezonului. În vârstă de 43 de ani, pilotul de la Aston Martin a dezvăluit că în ultimele 6 curse a avut o accidentare la umăr. Fernando Alonso a […] The post Fernando Alonso a făcut o dezvăluire teribilă la finalul sezonului de Formual 1: „Iei o pastilă şi scapi de durere! Nu are legătura cu vârsta” appeared first on Antena Sport.