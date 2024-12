Tarile de Jos instituie controale la frontiera pentru a reduce migratia ilegala

16:30

Rusia a cheltuit cel putin 200 de miliarde de dolari in razboiul sau cu Ucraina de la inceputul invaziei pe scara larga in 2022, a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, la o conferinta din 7 decembrie in California, relateaza Kyiv Independent. De asemenea, Moscova a pierdut mai multi soldati in primul an de...