Horoscop BANI si SUCCES 9-15 decembrie 2024. Zodiile care dau peste grămezi de bani, inflaţie de noroc în decembrie

O vorbă din popor spune că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Iar Bianca Brad este unul dintre oamenii care au avut capacitatea să ducă mult. După ce a pierdut un copil, un alt necaz s-a abătut asupra ei: o boală cumplită căreia nu-i găsea tratament. Articolul Cumpăna uriașă care a determinat-o pe Bianca Brad să-L caute pe Dumnezeu: „Eram devastată și furioasă. În clipa în care am simțit acea liniște, am spus: Bine, Doamne, înseamnă că pe calea asta o s-o iau” apare prima dată în Romania TV.