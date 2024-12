Cât de important este tipul de ciocolată pe care îl mănânci atunci când vine vorba de riscul de diabet

13:10

Zeci de site-uri coordonate din Rusia și canale Telegram au susținut candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Diseminează mesaje anti-UE, îl descriu pe Georgescu ca fiind un suveranist și, mai nou, condamnă anularea alegerilor. Operațiunea, denumită „Portal Kombat”, a fost identificată la începutul acestui an de o agenție de stat din Franța în cinci … The post Public record: KOMANDA KREMLIN: Mașinăria rusă din spatele lui Călin Georgescu appeared first on spotmedia.ro.