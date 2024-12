Peste 400 de arestari la protestele pro-UE din Georgia: a 12-a noapte de tensiuni in capitala Tbilisi

07:40

Taiwanul a anuntat ca a interceptat 47 de avioane militare chineze si 12 nave de razboi chineze in apropierea teritoriului sau in ultimele 24 de ore, informeaza Deutsche Welle. Aceasta activitate are loc la cateva zile dupa turneul presedintelui taiwanez William Lai in tarile aliate din Pacific, in timpul caruia a tranzitat si teritoriul american,...