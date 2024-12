Luigi Mangione este acuzat de împuşcarea directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson

10:50

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, duminică, un mesaj de Ziua Constituţiei, în care arată că România se află […] The post Iohannis: Aderarea României la NATO și integrarea în Uniunea Europeană, fundamentate pe democrație și statul de drept, sunt direcții constituționale ireversibile appeared first on Financial Intelligence.