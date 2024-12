Călin Georgescu a „dat în bâlbâială” când i s-au pus în faţă pozele în care apare alături de mercenarul Horațiu Potra. Duminică, negase că l-a întâlnit

19:30

Gigantul obligațiunilor Pimco a avertizat că efectele secundare ale unui război comercial lansat de Donald Trump ar putea duce ratele dobânzilor din zona euro înapoi către „niveluri de urgență”, în timp ce factorii de decizie politică caută să atenueze impactul asupra economiei în dificultate a Uniunii Europene. Andrew Balls, directorul de investiții la managerul de […] The post Războiul comercial cu SUA ar reduce ratele dobânzilor din zona euro către „niveluri de urgență” first appeared on Ziarul National.