Primarul din Târgu Mureş, propus pentru arestare preventivă

14:20

Am spus asta ca să arăt că sunt încântat de Chiricheș. Îi expiră contractul. Să vedem, dacă e sănătos îl putem prelungi, dar dacă se mai accidentează, îl încheiem [...] The post Gigi Becali, extaziat după ce FCSB a trecut pe primul loc appeared first on Cotidianul RO.