Eugen Sechila, oprit în trafic după ce anunţase pe TikTok că merge în Piaţa Victoriei. Își chemase şi susţinătorii. Cum a dat imediat înapoi

09:00

Bashar al-Assad și familia sa au fugit în Rusia și au primit azil de la autoritățile ruse, au informat duminică agențiile de presă ruse, citând o sursă de la Kremlin. „Președintele Assad a sosit la Moscova. Rusia le-a acordat (lui și familiei sale) azil pe motive umanitare”, conform agenției de știri Interfax. Moscova negociază situaţia […] The post Bashar al-Assad a fugit la Moscova, unde a primit azil politic de la Vladimir Putin first appeared on Ziarul National.