Teodosie, care îi face propagandă lui Călin Georgescu, pentru Le Figaro: Nu trebuie să ne temem de Vladimir Putin, care este un om al împăcării, precum și un constructor de biserici

10:40

În casa lui Horațiu Potra, care are o avere imensă, s-ar fi găsit 1,7 milioane de dolari: ANI și ANAF, obligate să investigheze, fiindcă banii nu apar în declarația de avere. Coordonatorul mercenarilor români trimiși în Africa și șeful gărzilor lui Călin Georgescu are în bănci aproape 900.000 de dolari. Însă, deși ar fi fost obligat să treacă în declarația de avere și sumele cash peste 5.000 de euro, în acest document nu figurează nimic.