35 de ani de la Revoluția Română, marcați la Biblioteca Metropolitană București

Acum douăzeci de ani, Românul pribegea pe gangul întunecat al tranziţiei. Printr-un concurs de împrejurări, a nimerit pe o şosea luminată şi sigură – bulevardul NATO. Trei ani mai târziu, şi-a cumpărat maşină nouă, made in UE. Îi mai murea motorul în intersecţii, mai încurca pedalele, dar intrase pe bulevard şi, cum-necum, a reuşit s-o […]