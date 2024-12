Carlos Sainz, cel mai rapid în testele pentru Williams. Fostul pilot Ferrari l-a întrecut pe Charles Leclerc în sesiunea de la Abu Dhabi

17:20

Nicolae Stanciu are mare încredere că România se poate califica la World Cup 2026. Căpitanul naţionalei a transmis un mesaj ferm şi este convins că „tricolorii" sunt pregătiţi să evolueze la un turneu final mondial, după rezultatele remarcabile din ultimul an. România îşi va afla adversarele din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial vineri. Tragerea la […] „Simţim că putem, a venit timpul!" Nicolae Stanciu, mesaj clar despre şansele României de a se califica la World Cup 2026