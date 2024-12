Șeful „cenzurii”, Valentin Jucan, a stat GRATIS într-o locuință de protocol: a ocupat ilegal o casă RA-APPS

07:45

Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf au trait la sfarsitul secolului al III-lea si inceputul secolului al IV-lea. Sfintii Mina si Ermoghen s-au nascut amandoi la Atena. Acestia au locuit insa in Bizant fiind in slujba imparatului Maximian. Mina, vestit pentru marea sa invatatura si darul elocintei a fost trimis de catre imparat la Alexandria pentru a restabili linistea orasului. Sfantul Mina a mers si a restabilit cu adevarat ordinea, dar pe crestini i-a lasat in pace, declarandu-se crestin. Afland despre ceea ce s-a intamplat, imparatul l-a trimis pe prefectul Ermoghen pentru a-l convinge pe Mina sa renunte la credinta crestina, si pentru a-i persecuta pe crestini.