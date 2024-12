Călin Georgescu: Se dorește arestarea mea! (video)

20:00

Senatul a adoptat, luni, în plen, un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului acestui for legislativ, astfel că, la începerea legislaturii, Senatul legal constituit este condus, până la alegerea Biroul permanent, de senatorul cu cele mai multe mandate [...] The post Conducerea plenului Senatului, până la alegerea Biroului permanent appeared first on Cotidianul RO.