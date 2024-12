Mercenarul Potra, lăsat liber de judecători, a fost doar pus sub control judiciar. Măsura nu este definitivă

Mercenarul Potra, pus sub control judiciar. Horațiu Potra, consilier local în municipiul Mediaș și cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa, a fost plasat marți sub control judiciar. Mercenarul Potra, pus sub control judiciar Decizia a fost luată în cadrul unui dosar care investighează săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică. Citește și: În casa lui Horațiu Potra, care are o avere imensă, s-ar fi găsit 1,7 milioane de dolari: ANI și ANAF, obligate să investigheze, fiindcă banii nu apar în declarația de avere Potrivit Articolul Mercenarul Potra, lăsat liber de judecători, a fost doar pus sub control judiciar. Măsura nu este definitivă apare prima dată în defapt.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Defapt.ro