Horaţiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia nu e definitivă

11:20

În spiritul generozității care definește sărbătorile, Digi FM și Lucian Mîndruță revin cu ediția din acest an a Turului Târgurilor de Crăciun, o inițiativă care aduce împreună ascultătorii și comunitățile locale pentru a oferi bucurie copiilor aflați în dificultate. Alături de Lucian pleacă pe drumul dărniciei și Banca de Bine, asociația care îl însoțește an de an, care preia, igienizează și împarte donațiile în teritoriu.