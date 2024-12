Candidat fictiv, 1 milion de vizualizări pe TikTok

20:50

Am primit la redactie Redactat în cadrul unui grup de reflecție extins și autonom, la solicitarea lui Dan Culcer, acest text structurat poate servi drept model pentru un Program de Reformă Politică și Economică Suveranistă Radicală pentru România – 2024 [...] The post Program de Reformă Politică și Economică Suveranistă Radicală pentru România – 2024 appeared first on Cotidianul RO.