Kelemen Hunor, UDMR: Trebuie să avem candidat comun la prezidenţiale

Life is Hard, companie de tehnologie listată pe piaţa AeRO a bursei locale sub simbolul LIH, a accesat un proiect european de aproximativ 1 mil. euro, finanţat în cadrul „Programului Educaţie şi Ocupare“, gestionat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, ce are ca scop sprijinirea unui număr de 250 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi din regiuni mai puţin dezvoltate ale României, cu vârsta de până la 35 de ani, oferindu-le acces la stagii de practică relevante şi oportunităţi de dezvoltare profesională pe o perioadă de doi ani.