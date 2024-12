Negocierile pentru pace în Ucraina ar putea începe iarna aceasta, a declarat premierul polonez Donald Tusk

14:00

Dupa ce Bitcoin a atins pragul de 100 000 de dolari joia trecuta, un nivel care parea de domeniul imaginarului pana la alegeri, anul acesta, si de-a dreptul stratosferic in anii trecuti, sunt avute in vedere atat scenarii privind stabilizarea unei valori, cat si dublarea acestei valori in 2025, arata Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania.Cotatiile au petrecut timp joi s...