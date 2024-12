Fostul primar Gabriel Mutu ratează Parlamentul, la fel şi Carmen Avram. Amândoi au candidat pe lista PSD Bucureşti

13:50

Interlopii şi TikTokerii care l-au susţinut pe Călin Georgescu au urcat pe reţeaua socială filmuleţe din care reiese că părăsesc România. Unul este Makaveli, amintit inclusiv în raportul SRI declasificat, celălalt este interlopul George Pian. Makaveli a postat un clip în care dă de înţeles că era la frontiera cu Bulgaria la momentul realizării lui. […]