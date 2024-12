Noua ordine mondială a lui Trump

15:40

Pe 26 septembrie 1983, locotenent-colonelul Stanislav Petrov, comandantul de serviciu responsabil cu monitorizarea sateliților de avertizare timpurie ai URSS, este informat că cinci rachete Minuteman americane au fost lansate și se îndreaptă spre teritoriul rusesc. Aflat într-un buncăr secret de la marginea Moscovei, Petrov se uita la un ecran pe care clipeau literele roșii ale […]