Prima reacţie a lui Marius Şumudică, după ce a fost reconfirmat la Rapid. Laude pentru Dan Şucu şi Victor Angelescu

22:20

Lucas Masoero a marcat o „dublă” de vis în derby-ul Ardealului, dintre U Cluj şi CFR Cluj, din etapa a 19-a din Liga 1. Fundaşul central al lui Ioan Ovidiu Sabău a marcat două goluri, în doar şapte minute. U Cluj a întors spectaculos scorul în duelul pentru primul loc cu CFR Cluj. „Şepcile roşii” […] The post Lucas Masoero, „dublă” de vis în U Cluj – CFR Cluj! Cum a fost surprins Dan Petrescu, după răsturnarea spectaculoasă de scor appeared first on Antena Sport.