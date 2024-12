Războiul de la granițe. Ambele părți au desfășurat noi arme în Ucraina, iar uzura reciprocă s-a intensificat

14:50

O săptămână am așteptat, m-am tot sucit, iar nopțile am visat la seara de Crăciun pe care urma să o petrecem la familia G. Am repetat în minte poezia de George Coșbuc, fiindcă părinții băgaseră spaima în mine că dacă nu o spui frumos, "ca pe apă", sacul Moșului rămâne ferecat.