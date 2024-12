Fosta ministra a Justiției, Monica Macovei, condamnată definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare și la muncă în folosul comunității

18:40

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, afirmă vineri că CCR a distrus democraţia din România, iar decizia de azi, de anulare... The post Ludovic Orban: „CCR a distrus democraţia din România! Decizia de azi are caracterul unei lovituri de stat!” first appeared on Main News.