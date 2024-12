Edi Iordănescu, antrenorul anului după performanţa României la EURO 2024: „Am simţit că am unit din nou românii”

08:30

Mihai Stoica i-a atras atenția lui Gigi Becali, după ce i l-a propus pe Juri Cisotti. MM a dezvăluit că el a fost cel care a insistat și pentru transferul lui Darius Olaru, transfer pe care patronul campioanei a ezitat să-l facă. Mihai Stoica s-a declarat încântat de Juri Cisotti, însă Gigi Becali are rețineri […]