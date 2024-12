Adrian Şut, discurs savuros după ce a stat la aceeaşi masă cu Gigi Becali: „E o persoană specială!”

09:00

Radu Drăguşin are șansa de a se impune drept titular la Tootenham, după ce rivalul său pe postul de fundaș central, Cristian Romero s-a accidentat. Se pare că accidentarea argentinianului în vârstă de 26 de ani este mai gravă decât s-a crezut inițial. Drăguşin l-a înlocuit pe Romero în partida contra lui Chelesea de duminică, […]