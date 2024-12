Confirmare: Fostul lider sirian Bashar al-Assad si familia sa se afla in Rusia

13:30

Calin Georgescu foloseste in mod repetat si insistent un narativ lansat de propaganda Rusiei si utilizat isteric anterior si de Diana Sosoaca privind „inchiderea in case a romanilor” in timpul pandemiei. Luni seara, prezent din nou la Realitatea Plus, in studioul Ancai Alexandrescu, Georgescu a spus in mod repetat ca „Iohannis ne-a inchis in case”...