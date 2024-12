Germania: Amenințările cibernetice și lecția românească

11:20

FCSB pregătește transferuri de nivel înalt în perioada de mercato din această iarnă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că vrea să aducă jucători de valoare, care să aducă un plus de calitate în lotul „roș-albaștrilor”. Becali a făcut anunțul după ce a fost întrebat despre transferul lui Hakim Abdallah de … The post FCSB pregătește transferuri de nivel înalt: „De Liga Campionilor” appeared first on spotmedia.ro.