Importul de energie electrică a crescut în 2024

USR a transmis că țara noastră are nevoie de un Guvern responsabil, care să reducă masiv cheltuielile statului şi să gestioneze scumpirile scăpate de sub un control. „România e pe primul loc la inflaţie în Uniunea Europeană pentru a opta lună la rând. Masa de Crăciun de anul acesta ar putea să fie mai săracă. […] Articolul USR: „România are nevoie de un Guvern responsabil, care să gestioneze scumpirile scăpate de sub un control” apare prima dată în Money.ro.