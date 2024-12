Partidele pro-europene anunţă un program de guvernare comun şi un posibil candidat unic la prezidenţiale

07:20

Preşedintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, a reacţionat, duminică seară, după ce în spaţiul public au apărut fotografii în […] The post Bogdan Trif, preşedintele PSD Sibiu, după apariţia imaginilor cu el şi cu Potra: Nu am avut cunoștință despre legăturile lui Horațiu Potra cu fostul candidat la Președinția României Călin Georgescu appeared first on Financial Intelligence.