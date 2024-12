Denis Popescu, în semifinalele probei de 100 m spate, la Campionatul Mondial în bazin scurt

18:00

La aproape 35 de ani de la primele alegeri libere şi, probabil, cea mai intensă perioadă electorală în care a fost vreodată România, continuăm să analizăm felul în care am ales. Ca să vedem unde am greşit şi să încercăm să nu mai repetăm greşeala. Vorbim azi despre anul 2014, care a însemnat începutul deceniului Klaus Iohannis. Şi am intrat, oficial, în era digitală a campaniilor electorale, în care votanţii sunt chemaţi la urne pe reţele de socializare. Şi chiar dacă am avut cu toţii senzaţia că am votat cu mintea liberă, de fapt tot o emoţie puternică ne-a împins de la spate către urne. Aceea de a vota împotrivă.