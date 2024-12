Trump îşi trimite nora ambasadoare în Grecia

00:00

Chewy Inc. a inregistrat, in cel de-al treilea trimestru, venituri in crestere cu aproximativ 5% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In ciuda depasirii consensului analistilor, de 2,86 miliarde de dolari, cotatia actiunii a cunoscut o depreciere de 4,6% in sesiunea after-hours de tranzactionare, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiza al https://tradeville.ro/?u...