Comunicat de presă BIOSOL PSI SRL

17:30

Trump joacă leapșa pe barba lui și ne crede proști făcuți grămadă, dragul de el! Și n-are Trump dreptate?! Ba are, să fie el sănătos! Cu Lasconi care linge disgrațios clanța porții de la Casa Albă pe rețeaua X și cu Georgescu, el, care se dă pe bune cu Trump, în chip ezoteric și reptilian, […] The post Trump joacă leapșa pe barba lui și ne crede proști făcuți grămadă, dragul de el first appeared on Ziarul National.