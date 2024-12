PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile anunță că intră împreună la guvernare. Și „susținerea unui posibil candidat comun” la prezidențiale

18:40

Guvernul a decis să închidă singura unitate de asistență medico-socială din județul Arad, invocând Legea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Astfel, bolnavii cronici săraci și cei care nu pot fi îngrijiți de familie vor fi aruncați pe drumuri, pentru a eficientiza cheltuirea banilor publici. Pentru moment, soluția halucinantă găsită de autorități a fost […] The post Operațiunea ”Marș, săracilor!”. Pe motiv de austeritate, Guvernul aruncă în stradă bolnavii nevoiași first appeared on Ziarul National.