Sfat preţios pentru Vinicius Jr, de la un campion mondial: „Trebuie să schimbe asta dacă vrea să câştige Balonul de Aur”

12:20

Jamie Carragher știe de ce are nevoie Tottenham, pentru a depăși perioada dezastruoasă pe care o traversează. Fostul internațional englez este de părere că oficialii lui Spurs trebuie să investească în transferuri, pentru a crea o echipă puternică. Tottenham nu a mai obținut o victorie de patru meciuri, în toate competițiile. Spurs, cu Radu Drăgușin […] The post Un fost star din Premier League știe de ce are nevoie Tottenham, pentru a depăși perioada dezastruoasă! Verdict despre viitorul lui Postecoglou appeared first on Antena Sport.