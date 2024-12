De neratat la Electric Castle 2025: Justin Timberlake, Queens of The Stone Age, Justice, Bicep și mulți alți artiști

14:00

„Nu avem cum să ne întoarcem pe un drum al trecutului, care duce spre Rusia. E inadmisibil așa ceva!” este mesajul transmis de Elena Lasconi către români, în ultimele zile înainte de campanie. „Românii sunt inteligenți și am convingerea că vor face diferența între niște promisiuni fanteziste făcute pe diverse platforme de socializare de o […] The post Drumul european este drumul bunăstării, al siguranței și al păcii appeared first on ViaClujTV.