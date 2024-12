Peste 100.000 de e-facturi au fost emise de peste 15.000 de antreprenori prin aplicația BT Go în primul an de la lansare

BT Go, lansată în decembrie 2023, prin colaborarea dintre Banca Transilvania și i-Tom Solutions, dezvoltatorul platformei FGO, a fost integrată din primul an de funcționare de peste 15.000 de companii. Antreprenorii au emis în această perioadă peste 100.000 de facturi, estimându-se că prin creșterea gradului de adoptie BT Go, numărul se va dubla în următoarele trei luni.

