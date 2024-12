08:00

Parcul Kiseleff este locaţia unde multe cupluri pot merge în noaptea dintre ani pentru a se săruta sub vâsc. Grădina amenajată în centrul orașului are un tunel uriaş, căptuşit cu ramuri de vâsc. Parcul a fost denumit în această perioadă „Parcul Gândurilor Bune" de către reprezentanţii Primăriei Sectorului 1. Instalația de vâsc cântărește mai bine […]