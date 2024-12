BDLP, YNY Sebi și Bibi, pe scena Târgului Piatra lui Crăciun

09:20

S.C. Tecno Wood S.R.L., cu sediul in sat Dulcesti, com. Dulcesti, Jud. Neamt, C.I.F. 15407089, societate aflata in faliment conform Legii 85/2006, dosar 706 /103/ 2014., prin lichidatorul judiciar Manager Cont S.P.R.L. Roman, vinde prin licitatie publica deschisa cu strigare conform Legii 85/2006 si a Regulamentului de vanzare, Bunuri mobile de natura mijloacelor fixe reprezentand […] Articolul Licitație apare prima dată în Monitorul de Neamț.