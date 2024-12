VIDEO Președintele CCIR, despre politica românească: Nu putem să sacrificăm o țară pentru un trend pe TikTok

12:10

Care sunt proiecțiile pentru 2025 într-un context dificil, după un an cu alegeri, urmat de un alt an cu alegeri, ce așteptări are mediul de afaceri – sunt întrebări la care a răspuns președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Din tot ce s-a discutat, unde ne-am regăsit […] Articolul VIDEO Mihai Daraban: Reforma administrativă e necesară, chiar dacă e dureros pentru primari, consilieri, directori apare prima dată în PS News.