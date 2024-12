DP World România, peste 1 milion de euro în dezvoltarea angajaților

15:50

Cargus a înregistrat, în luna noiembrie, creșteri cu circa 32% ale volumelor săptămânale livrate în octombrie. Evoluția a fost determinată, în principal, de campaniile de Black Friday derulate în segmentul de e-commerce. O tendință importantă este că perioada de reduceri nu se mai concentrează pe o anumită zi sau un weekend, ci se întinde pe o […] The post Cargus: Livrări în creștere de Black Friday și perioada sărbătorilor appeared first on ZIUA CARGO.