Grupul PPC deschide două centrale fotovoltaice în Italia

BT Go, lansată în decembrie 2023, prin colaborarea dintre Banca Transilvania și i-Tom Solutions, dezvoltatorul platformei FGO, a fost integrată din primul an de funcționare de peste 15.000 de companii. Antreprenorii au emis în această perioadă peste 100.000 de facturi, estimându-se că prin creșterea gradului de adoptie BT Go, numărul se va dubla în următoarele trei luni.